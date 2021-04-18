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Фотографии возрожденного ЗИЛ-130 появились в Сети
naavtotrasse.ru
Экономика

Фотографии возрожденного ЗИЛ-130 появились в Сети

Независимые дизайнеры создали рендеры возможного кроссовера ЗИЛ-130, производство которого готовится в США. Автомобиль сконструируют на базе моделей Jeep.

Москва, 18 апреля. Независимые дизайнеры создали рендеры возможного кроссовера ЗИЛ-130, производство которого готовится в США. Автомобиль сконструируют на базе моделей Jeep.

Американский бизнесмен российского происхождения недавно приобрел бренд ЗИЛ. Под этой маркой он планирует выпускать внедорожники, которые могут быть использованы вооруженными силами США. Подробности, какой будет новая модель, пока не раскрываются, но дизайнеры уже начали предполагать, как бы она могла выглядеть.

Как отмечает портал naavtotrasse.ru, внешне автомобиль может стать похожим на основных конкурентов — KIA Seltos и Hyundai Creta. Учитывая, что кроссовер могут строить на базе Jeep, двигатель может быть взят от Compass — 2-литровый мотор на 150 лошадиных сил или 2,5-литровый двигатель мощностью 175 «лошадок».

Автомобиль на фотографиях не имеет ничего общего с моделью, которая может выйти. Разработчик пока не раскрывает сведений о сроках появления кроссовера и его характеристиках.

Российская бронемашина ЗИЛ «Каратель» ранее возглавила топ самой необычной военной техники. Аналитики отметили вместительность внедорожника и его технические характеристики.

автомобили зил зил-130
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