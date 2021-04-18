Власти Украины назвали условие для начала массовой вакцинации от COVID-19

Киев, 18 апреля. Массовая вакцинация от COVID-19 на Украине может начаться при условии наличия в стране минимум 1 миллиона доз препарата, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При поступлении новых партий вакцины от коронавирусной инфекции, при достижении указанного минимума, власти Украины готовы открывать прививочные кабинеты, организовывать мобильные бригады. Также потенциально готовы разворачивать вакцинные центры для всех желающих, отметил Ляшко.

На данный момент на Украине прививают от коронавирусной инфекции сотрудников МВД. Президент страны Владимир Зеленский анонсировал начало производства «уникальной» украинской вакцины в октябре 2020 года.

Российский писатель Николай Стариков считает, что украинцам нужно предоставить возможность прививаться российской вакциной «Спутник V». Он предложил организовать пункты вакцинации на границе с Украиной, чтобы все желающие жители Незалежной могли получить защиту от коронавирусной инфекции.