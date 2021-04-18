Участница группы "2Маши" не сможет продолжить участие в "Точь-в-точь" из-за болезни

Москва, 18 апреля. Солистке группы «2Маши» Марии Зайцевой пришлось покинуть музыкальное шоу «Точь-в-точь» из-за болезни. По всей видимости, певица заразилась коронавирусом.

В прошлом выпуске проекта Зайцева блистательно выступила. Она покорила жюри номером в образе солистки ирландского коллектива The Cranberries. Артистке даже удалось растопить сердце звезды «Склифосовского» Максима Аверина, который обычно очень строг с участниками. Актер вручил солистке группы «2Маши» роскошный букет цветов.

Судьи с нетерпением ждали нового выступления Зайцевой, однако певица по видеосвязи сообщила о своем уходе. Артистка подчеркнула, что очень хотела бы продолжить участие, но вынуждена покинуть шоу. Оказалось, что звезда заболела и вынуждена уйти на самоизоляцию. По всей видимости, она заразилась коронавирусом.

«К сожалению, я приветствую вас в таком формате по причине того, что я вынуждена прекратить свое участие в проекте, поскольку заболела и мне нужно самоизолироваться. Никто не застрахован, это жизнь. Эмоции меня переполняют. Я хочу поблагодарить Первый канал, за то, что вы меня пригласили на этот потрясающий проект, я испытала совершенно невероятные эмоции, которые я не могу ни с чем сравнить. Это огромный опыт, огромная школа», — обратилась Зайцева к зрителям и членам жюри по видеосвязи.

Первый канал / Prt Scr

Не только Мария Зайцева не появилась в новом выпуске «Точь-в-точь». По каким-то причинам отсутствовал на съемках и актер Максим Аверин. Его место в жюри занял певец и композитор Игорь Николаев.