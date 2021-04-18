Пятеро военных погибли при падении вертолета в Перу

Лима, 18 апреля. По меньшей мере пять человек погибли и еще пять пострадали в результате падения военного вертолета в департаменте Куско в Перу. Об этом сообщает Объединенное командование вооруженных сил республики.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/6274EbR9sR — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) April 17, 2021

Падение военного вертолета EP-685 в реку Вилканота произошло по причине технической неисправности. На борту находились 12 членов вооруженных сил Перу.

«Сегодня в 09:15 в ходе операции против незаконного оборота наркотиков вертолет EP-685 с 12 представителями вооруженных сил Перу потерпел крушение из-за технической неисправности в реку Вилканота, в департаменте Куско», — сообщается в документе Объединенного командования вооруженных сил Перу.

В результате крушения пять человек погибли, в том числе Джон Саласар, Хавьер Паредес, Сантьяго Уайта, Йони Совано и Виктор Каспопата. Еще пятерых военнослужащих, получивших ранение, удалось спасти. Два человека пропали без вести. Власти начали расследование.

«Мы принимаем активные меры в районе происшествия с целью спасти весь экипаж и оказать необходимую медицинскую помощь раненым», — отметили представители Объединенного командования вооруженных сил.

Unos cinco militares murieron este sábado luego de que un helicóptero del Ejército de #Peru que realizaba un operativo antidrogas, se precipitó a un río de la región andina de Cusco.

Dos militares se encuentran desaparecidos y cinco fueron rescatados con vida en el río Vilcanota. pic.twitter.com/nmDKh9rP2q — Noticias y Tendencias (@Notytend) April 18, 2021

Местные СМИ сообщили, что как власти, так и жители мобилизовали свои силы, чтобы помочь с поиском пропавших военных.

Пользователи социальных сетей обвиняют Объединенное командование в неэффективном техническом обслуживании вертолетов, что привело к крушению и смерти военных.