Пятеро военных погибли при падении вертолета в Перу

Лима, 18 апреля. По меньшей мере пять человек погибли и еще пять пострадали в результате падения военного вертолета в департаменте Куско в Перу. Об этом сообщает Объединенное командование вооруженных сил республики.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/6274EbR9sR— COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) April 17, 2021
Падение военного вертолета EP-685 в реку Вилканота произошло по причине технической неисправности. На борту находились 12 членов вооруженных сил Перу.
«Сегодня в 09:15 в ходе операции против незаконного оборота наркотиков вертолет EP-685 с 12 представителями вооруженных сил Перу потерпел крушение из-за технической неисправности в реку Вилканота, в департаменте Куско», — сообщается в документе Объединенного командования вооруженных сил Перу.
В результате крушения пять человек погибли, в том числе Джон Саласар, Хавьер Паредес, Сантьяго Уайта, Йони Совано и Виктор Каспопата. Еще пятерых военнослужащих, получивших ранение, удалось спасти. Два человека пропали без вести. Власти начали расследование.
«Мы принимаем активные меры в районе происшествия с целью спасти весь экипаж и оказать необходимую медицинскую помощь раненым», — отметили представители Объединенного командования вооруженных сил.
Unos cinco militares murieron este sábado luego de que un helicóptero del Ejército de #Peru que realizaba un operativo antidrogas, se precipitó a un río de la región andina de Cusco.— Noticias y Tendencias (@Notytend) April 18, 2021
Dos militares se encuentran desaparecidos y cinco fueron rescatados con vida en el río Vilcanota. pic.twitter.com/nmDKh9rP2q
Местные СМИ сообщили, что как власти, так и жители мобилизовали свои силы, чтобы помочь с поиском пропавших военных.
Пользователи социальных сетей обвиняют Объединенное командование в неэффективном техническом обслуживании вертолетов, что привело к крушению и смерти военных.
Desperfecto mecánico. Que tan antiguo resultó el helicóptero? Que tan eficaz su mantenimiento? Que pena por las vidas perdidas, por las familias. No es justo que sucedan estas cosas regularmente...— Chuzo (@GuillermoArval9) April 17, 2021