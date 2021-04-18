Муж Бородиной высмеял напавших на него злоумышленников

Москва, 18 апреля. Бизнесмен Курбан Омаров рассказал поклонникам о нападении неизвестных и высмеял их, заявив, что легко справился с ними.

Супруг телеведущей Ксении Бородиной разместил на своей странице в Instagram фотографию с синяком под глазом. Пост он сопроводил неоднозначным заявлением.

«Парни, вас вчера было так много, а у меня только один синячок под глазом. Вам надо походить на курсы «Как напасть толпой и не получить» (жесткого ответа. — Прим. ред.). В следующий раз хотя бы впятером налетайте, вы же видите, втроем у вас не получается», — написал Омаров под фотографией.

Он предложил нападавшим устроить реванш. Омаров назвал место и время своего нахождения для поединка.

Prt Scr instagram.com / @zimamoscow

Поклонники супруга Бородиной были сильно удивлены: неужели на знаменитость действительно напали недоброжелатели. Некоторые отметили, что быть известным человеком — опасно: то хейтеры завалят злобными сообщениями, то могут напасть. При этом другие фолловеры предположили, что Омаров пошутил.

«Успокойтесь, это Бородиной рук дело!» «Да ну, это не синяк, Ксюшин поцелуй!» «Может, просто Ксюша зарядила в глаз?» «Ксюха в глаз дала?» — иронично высказались интернет-пользователи.

Ксения Бородина счастлива в браке с Курбаном Омаровым уже шестой год. У пары есть один общий ребенок.