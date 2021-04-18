Опубликовано зрелищное видео боевых стрельб ЗРК С-400

Москва, 18 апреля. Учебные тренировки расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 прошли на полигоне Телемба в Бурятии.

Об этом информирует российское министерство обороны, публикуя видеосюжет о подготовке зенитчиков Южного военного округа (ЮВО) к выполнению задач и о самих стрельбах по условным нарушителям воздушных рубежей РФ.

В ходе учений была показана высокая выучка и мастерство расчетов С-400, все цели были успешно поражены. Стрельбы выполнялись по мишеням типа «Саман», которые имитируют различные виды воздушных объектов с высокой достоверностью, уточнили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что расчеты ЗРК С-400 отразили авиационное нападение условного противника во время учений в Новосибирской области.