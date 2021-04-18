МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией

Париж, 18 апреля. Франция должна продолжать диалог с Россией, несмотря на внедрение санкций. С таким заявлением выступил руководитель французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По словам министра, между Москвой и Западом уже начали прослеживаться признаки деэскалации отношений. Сигналом стал телефонный разговор между президентами России и Соединенных Штатов.

Глава МИД подчеркнул, что введение ограничений не мешает Парижу говорить с Москвой.

«Это наш сосед», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Как стало известно ранее, президент Франции планирует в скором времени провести переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным.