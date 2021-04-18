МИД РФ рекомендовал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов

Москва, 18 апреля. Российская сторона объявила о нежелательности пребывания украинского консула Александра Сосонюка в стране. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел РФ.

Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван внешнеполитическим ведомством России из-за противоправной деятельности киевского консула, которого задержали в Петербурге 16 апреля текущего года из-за шпионажа.

Представители МИД указали на недопустимость подобного рода деятельности, которая не соответствует статусу консула. Такие действия могут нанести ущерб безопасности России.

«Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г.» — сказано в сообщении ведомства.

Как стало известно ранее, задержание украинского дипломата в Петербурге сняли на видео.