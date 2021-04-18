Молодая жена Петросяна оправдалась за «бабушкин гардероб»

Москва, 18 апреля. Супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову часто критикуют за странный внешний вид. Она, устав от хейта со стороны пользователей Сети, жестко ответила в Instagram.

Блогер подтвердила, что с гневными высказываниями в свой адрес она часто встречается. Девушку озадачило, что такое внимание интернет-пользователей приковано к ее внешнему виду, в частности, к одежде.

««Бабушкин гардероб» — так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде. Сейчас я точно знаю, что это вовсе не от большого ума, а от неумения найти свой стиль, невозможности почувствовать, что хочешь именно ты, а не те, кто знает «как правильно»», — оправдалась молодая супруга Петросяна.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Брухунова опубликовала фотографию, на которой позирует в спортивном костюме, как будто из 70-х. Снимок она сделала во время поездки на Красную Поляну.

«На этом снимке костюм, который я могла бы с уверенностью «отжать» у мамы, ведь стилистически это аккурат время ее молодости. Увы, мама свой такой не сберегла и тем самым лишила меня возможности покорять краснополянные вершины в винтажной обновке», — написала супруга Петросяна.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в конце 2019-го. В марте 2020 года она родила сына, которого назвала Ваганом.