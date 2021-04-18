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Молодая жена Петросяна оправдалась за «бабушкин гардероб»
instagram.com  /  @bruhunova
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна оправдалась за «бабушкин гардероб»

Супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову часто критикуют за странный внешний вид. Она, устав от хейта со стороны пользователей Сети, жестко ответила в Instagram.

Москва, 18 апреля. Супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову часто критикуют за странный внешний вид. Она, устав от хейта со стороны пользователей Сети, жестко ответила в Instagram.

Блогер подтвердила, что с гневными высказываниями в свой адрес она часто встречается. Девушку озадачило, что такое внимание интернет-пользователей приковано к ее внешнему виду, в частности, к одежде.

««Бабушкин гардероб» — так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде. Сейчас я точно знаю, что это вовсе не от большого ума, а от неумения найти свой стиль, невозможности почувствовать, что хочешь именно ты, а не те, кто знает «как правильно»», — оправдалась молодая супруга Петросяна.

Prt Scr instagram.com  / @bruhunova

Брухунова опубликовала фотографию, на которой позирует в спортивном костюме, как будто из 70-х. Снимок она сделала во время поездки на Красную Поляну.

«На этом снимке костюм, который я могла бы с уверенностью «отжать» у мамы, ведь стилистически это аккурат время ее молодости. Увы, мама свой такой не сберегла и тем самым лишила меня возможности покорять краснополянные вершины в винтажной обновке», — написала супруга Петросяна.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в конце 2019-го. В марте 2020 года она родила сына, которого назвала Ваганом.

фото соцсети брухунова
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