Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 18:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:23
Экономика
Киев нанес ущерб сельскому хозяйству Крыма на 200 млрд рублей
18:21
Общество
«Посуду моем водой из пруда»: последствия коммунальной аварии в мордовском селе
18:18
Экономика
Экономист объяснил, почему данные о снижении уровня бедности в России не совсем верны
18:17
Происшествия
Таксист из Новотроицка поверил лжесотруднику ГИБДД и лишился денег
18:11
Происшествия
Возле Новороссийска в Черном море произошло землетрясение
18:08
Происшествия
Девушка-водитель сбила байкера и протащила его на крыше авто в Петербурге
18:06
Шоу-бизнес
Сергей Соседов прокомментировал череду публичных скандалов с Ларисой Долиной
18:04
Общество
«Мурашки бегут по коже»: кинокритик Дементьев о ремейке «Иронии судьбы»
18:00
Политика
Высылка российских дипломатов из Чехии обернулась митингом в Праге
17:59
Шоу-бизнес
Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров обещает эмоциональный взрыв в полуфинале
17:59
Весь мир
Полиция Нью-Йорка застрелила подростка-инвалида
17:58
Происшествия
Полиция разыскивает виновников стрельбы под Петербургом
17:58
Экономика
Аналитики предупредили россиян об очередном росте цен на новостройки
17:47
Общество
NASA уведомило об опасном приближении астероида к Земле в августе 2021 года
17:46
Экономика
«Северсталь» увеличила чистую прибыль с начала года в десять раз
17:45
Происшествия
СК возбудил дело по факту доведения подростка до суицида в Воронеже
17:43
Общество
Диетологи назвали семь опасных для употребления натощак продуктов
17:42
Экономика
Экономика стран Азии может вырасти в 2021 году на 6,5%
17:33
Происшествия
Сельское кладбище выгорело в пожаре под Челнами
17:29
Шоу-бизнес
Певица Валерия поделилась новыми фото со съемок шоу «Маска»
Все новости
Вассерман рассказал, какой сюрприз Россия готовит для войск НАТО у своих границ
vk.com  /  Онотоле Вассерман
782
Политика

Вассерман рассказал, какой сюрприз Россия готовит для войск НАТО у своих границ

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 17:50
Политический аналитик прокомментировал нынешний расклад сил у российских рубежей, где сконцентрировались силы НАТО.

Москва, 18 апреля. Интеллектуал, политический эксперт и многократный победитель шоу «Своя игра» Анатолий Вассерман объяснил, какой сюрприз приготовила российская сторона для блока НАТО у своих границ, пишет «Политпазл».

Вассерман спрогнозировал, как будут развиваться события у российских рубежей, где сегодня наблюдается концентрация сил ВСУ и НАТО.

Причиной таких умозаключений стало заявление командующего Европейским командованием ВС США генерала авиации Тода Уолтерса. Военный открыто заявил, что НАТО продолжает действовать согласно своей политике «сдерживания потенциальных врагов Вашингтона».  

Анатолий Вассерман, дав интервью «РЕН ТВ», объяснил, что имел в виду американский генерал. По словам эксперта, военный обращался напрямую к России, правительство которой в ответ на наращивание военного контингента у границ принимает соответствующие для данной ситуации меры.  

«Это прямая угроза удара по Российской Федерации, ведь у границ Украины НАТО проводят учения небывалого с постсоветского периода истории размаха, в рамках которого задействовано 35 000 тысяч военных, 15 000 единиц боевой техники», — пояснил Анатолий Вассерман.

Украинские радикалы уже наперекор хвастаются тем, что при существенной иностранной поддержке ВСУ смогут беспрепятственно захватить Донбасс. Но, по мнению аналитика, запланированный Киевом блицкриг сорвется, так как у России припасены для этого случая крайние меры.  

«Нежданчик для НАТО: у нас, оказывается, сильная армия. И всего ничего — две общевойсковых армии да три десантных бригады, примерно 200 тысяч человек — тоже подъехали поближе к Украине. На учения и проверку готовности», — с сарказмом заключил Вассерман, указывая на возможности РФ для сдерживания агрессии НАТО на своих границах.

Ранее Анатолий Вассерман рассказывал, почему задержанный в Петербурге украинский консул действовал в интересах США.

россия сша украина нато вассерман сдерживание
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Политика / Вассерман рассказал, какой сюрприз Россия готовит для войск НАТО у своих границ
Рейтинг@Mail.ru