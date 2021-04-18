Вассерман рассказал, какой сюрприз Россия готовит для войск НАТО у своих границ

Москва, 18 апреля. Интеллектуал, политический эксперт и многократный победитель шоу «Своя игра» Анатолий Вассерман объяснил, какой сюрприз приготовила российская сторона для блока НАТО у своих границ, пишет «Политпазл».

Вассерман спрогнозировал, как будут развиваться события у российских рубежей, где сегодня наблюдается концентрация сил ВСУ и НАТО.

Причиной таких умозаключений стало заявление командующего Европейским командованием ВС США генерала авиации Тода Уолтерса. Военный открыто заявил, что НАТО продолжает действовать согласно своей политике «сдерживания потенциальных врагов Вашингтона».

Анатолий Вассерман, дав интервью «РЕН ТВ», объяснил, что имел в виду американский генерал. По словам эксперта, военный обращался напрямую к России, правительство которой в ответ на наращивание военного контингента у границ принимает соответствующие для данной ситуации меры.

«Это прямая угроза удара по Российской Федерации, ведь у границ Украины НАТО проводят учения небывалого с постсоветского периода истории размаха, в рамках которого задействовано 35 000 тысяч военных, 15 000 единиц боевой техники», — пояснил Анатолий Вассерман.

Украинские радикалы уже наперекор хвастаются тем, что при существенной иностранной поддержке ВСУ смогут беспрепятственно захватить Донбасс. Но, по мнению аналитика, запланированный Киевом блицкриг сорвется, так как у России припасены для этого случая крайние меры.

«Нежданчик для НАТО: у нас, оказывается, сильная армия. И всего ничего — две общевойсковых армии да три десантных бригады, примерно 200 тысяч человек — тоже подъехали поближе к Украине. На учения и проверку готовности», — с сарказмом заключил Вассерман, указывая на возможности РФ для сдерживания агрессии НАТО на своих границах.

Ранее Анатолий Вассерман рассказывал, почему задержанный в Петербурге украинский консул действовал в интересах США.