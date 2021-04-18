Определены три точки активного старения человеческого организма

Вашингтон, 18 апреля. Человек стареет не ежедневно. Этот процесс происходит в три этапа, заявили исследователи из Стэнфордского университета в Соединенных Штатах.

В эксперименте приняли участие 4263 добровольца в возрасте от 18 до 95 лет. Американские специалисты проанализировали более 4000 образцов плазмы крови. Им удалось выяснить, что в течение нескольких лет доля определенных белков в крови не меняется. Только в некоторых точках наблюдается их резкое колебание.

Каждый из этапов относится к определенным возрастным рубежам. Речь идет о 34, 60 и 78 годах. Именно на этот возраст приходятся основные этапы старения человеческого организма, убеждены американские исследователи. Специалисты из Соединенных Штатов рассчитывают продолжить исследования в этом направлении.

Американские ученые ранее рассказали, что добавлять в овсянку, чтобы продлить себе жизнь. Малина, ежевика и черника сделают из такой каши не просто вкусное, но еще и очень полезное блюдо. В этих ягодах содержится множество антиоксидантов, способных замедлить старение.