Москва, 18 апреля. Российские предприятия ОПК смогли решить сложную техническую задачу по комплексной модернизации тяжелых баллистических ракет морского базирования «Лайнер».

Об этом пишет ряд российских СМИ, в частности портал topcor.ru. Его авторы акцентируют внимание читателей на высокой энергетической эффективности данного типа российских стратегических вооружений, которые основаны на заделе еще советских времен, когда были разработаны ракеты «Синева».

Однако ракеты требовали регулярного и ответственного технического обслуживания, так как использовали токсичное жидкое топливо. При этом в США было решено вовсе отказаться от ракет подобного типа и полностью перевести подводный флот на баллистические твердотопливные ракеты. В частности, к таковым относятся «Трайденты-2», размещенные на подводных лодках типа «Огайо» и на британских АПЛ.

Однако России удалось глубоко и успешно модернизировать свои ракеты на жидком топливе «Лайнер», продлив срок их эксплуатации до 2035 года. При этом российские ракеты имеют преимущество над «Трайдентами» до 20% в массе забрасываемого груза и их можно запускать с движущихся на глубине до 55 метров подводных лодок. Ассортимент же имеющихся боеголовок и не снился заокеанским «Трайдентам-2».

Российские «Лайнеры» могут нести боевые ядерные блоки от «Ярсов», «Тополя-М» и «Булавы», что делает их лучшими баллистическими ракетами морского базирования.

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