Москва, 18 апреля. В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал своим избирателям принести на Украину мир и окончательно решить донбасский вопрос, однако нарушил свое слово.

По словам израильского политолога и бывшего руководителя спецслужбы «Натив» Якова Кедми, украинский президент в некотором смысле признал свою неспособность сдержать все предвыборные обещания. Он рассказал, как Зеленский признался в обмане собственных избирателей, когда заявил, что вступление Украины в НАТО — это единственный путь для разрешения конфликта в Донбассе.

«Чего же он голову морочил своему народу? Когда он морочил голову на сцене, это другое дело, когда говорил и обещал — я знаю, я хочу, я сделаю... Что же он тогда сразу не сказал? «Когда вы меня посадите на трон, когда я буду руководить государством, я знаю, как это делать, мы пойдем в НАТО!»» — посетовал эксперт.

Кедми подчеркнул, что Киев зря надеется на помощь Североатлантического альянса и западных друзей в случае конфликта в Донбассе. Политолог в очередной раз призвал украинские власти вспомнить уроки истории, в особенности, чем Альянс помог Грузии в 2008 году, когда собственноручно толкнул ее президента Михаила Саакашвили к военной авантюре в Южной Осетии.

Резюмируя, Кедми заметил, что у Зеленского вероятно нет совести и уважения к своим согражданам, что позволяет ему бесстыдно обманывать народ.

В четверг, 15 апреля, Владимир Зеленский заявил в интервью для французского журнала Le Figaro, что для Запада настал момент пригласить Украину стать членом Североатлантического альянса и Европейского союза.