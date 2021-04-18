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Украинский журналист спрогнозировал повторение 2014 года для ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов
Армия

Украинский журналист спрогнозировал повторение 2014 года для ВСУ в Донбассе

Эскалация конфликта в Донбассе станет для ВСУ во многом повторением 2014 года, спрогнозировал украинский журналист Юрий Бутусов.

Киев, 18 апреля. Эскалация конфликта в Донбассе станет для ВСУ во многом повторением 2014 года, спрогнозировал украинский журналист Юрий Бутусов.

Войска Украины вступят в вооруженное противостояние на юго-востоке страны в худшем состоянии боеготовности, чем семь лет назад, заявил журналист в беседе с украинскими СМИ, оценивая готовность ВСУ к нападению на Донбасс. По его словам, ситуация на линии разграничения демонстрирует негативные последствия отсутствия в стране армейских, политических, экономических и судебных реформ. Киев также не приступил к приобретению крупных партий беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ, добавил он.

«Приборы-тепловизоры и необходимые оптические приборы разведки приобретаются в мизерном количестве», — отметил Бутусов.

flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine  / 

Дефицит боеприпасов также осложняет масштабное наступление на Донбасс, подчеркнул журналист. Он уточнил, что в 2014 году подобной проблемы не было, однако затяжное противостояние и взрывы нескольких военных складов значительно уменьшили запасы ВСУ, ввиду чего в нынешнее время ситуация гораздо хуже.

Ранее стало известно о проведении украинскими пограничниками учений вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В ходе маневров, бойцы погранвойск попрактиковались в стрельбе из штатного вооружения, отработав тактическую оборону. Кроме того, экипажами боевых машин был осуществлен марш по пересеченной местности во время передислокации на полигон.

Украина всу донбасс бутусов
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