Песков ответил на вопрос журналистов об участии Путина в саммите по климату

Москва, 18 апреля. Решение о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите по климату еще не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил, что сначала нужно провести анализ того, как будет проходить мероприятие, и кто будет на нем председательствовать.

«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, ответы на эти вопросы в Кремле стали получать «только в последние дни», поэтому окончательного решения об участии Путина в саммите пока нет.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает «мостом» саммит с Владимиром Путиным.