Испанские правоохранители выдали России обвиняемого в крупном мошенничестве

Мадрид, 18 апреля. Российские правоохранители добились от Испании экстрадиции Алексея Г. Гражданину РФ ранее предъявили обвинение в мошенничестве на 7 млн рублей.

По данным российского МВД, злоумышленник и его подельник в 2017 году изготовили фальшивые контракты на поставку оборудования и материалов. В договорах были указаны реквизиты подставной компании, которая не вела коммерческую деятельность.

Фигуранты получили по фиктивным бумагам более 7 млн рублей. В 2018 году Алексей Г. был объявлен в розыск по линии Интерпола. Вскоре злоумышленника доставят в территориальный правоохранительный орган для процессуальных действий.

ФАН сообщал, что следователи раскрыли подробности дела о мошенничестве при строительстве железной дороги в Ленобласти.