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Иск прокуратуры против структур ФБК совпал с «ухудшением» здоровья Навального
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда
Общество

Иск прокуратуры против структур ФБК совпал с «ухудшением» здоровья Навального

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 14:46
Либеральные СМИ сообщили о «критическом состоянии» Навального после подачи иска прокуратурой Москвы в отношении ФБК и связанных с ним организаций.

Члены команды Алексея Навального заявили о риске остановки сердца у отбывающего срок в ИК-2 блогера на фоне подачи столичной прокуратурой иска в отношении некоммерческих организаций, основанных им. В экспертном сообществе не исключают, что это очередной «спектакль», срежиссированный западными кураторами отечественной либеральной тусовки.

В пятницу, 16 апреля, прокуратура города Москвы подала иск о признании экстремистскими организаций ФБК, «Фонд защиты прав граждан» (признаны иноагентами в России) и штабов Алексея Навального (структурные подразделения иноагента ФБК). На официальном сайте ведомства отмечается, что организации занимаются «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» в стране под прикрытием либеральной риторики. Вечером того же дня издание «Новая газета» опубликовало материал с громким заголовком «Вплоть до остановки сердца», в котором говорится о якобы резком ухудшении состояния здоровья блогера.

Совпадение или реакция на иск прокуратуры

В беседе с корреспондентом ФАН профессор ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что правоохранителям давно пора было привлечь к ответственности руководителей «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) и связанных с ним структур. Он не исключил, что соратники Навального целенаправленно нагнетают обстановку заявлениями о «критическом» состоянии основателя фонда, после того как их призывами к незаконным акциям всерьез заинтересовалась прокуратура.

Иск прокуратуры против структур ФБК совпал с «ухудшением» здоровья Навального
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

«Конечно, это могло быть и совпадение… А, может быть, специально вокруг этого концентрируют хайп, чтобы побольше было недовольных навальнистов. Они (соратники осужденного основателя ФБК. — Прим. ФАН) сидят и придумывают каждый день, что Навальному все хуже и хуже. То нога, то рука, то сердце, то голова и так далее… В любом случае это все спектакль, координируемый западными кукловодами», — считает эксперт.

Спекуляции на здоровье Навального

По словам собеседника ФАН, спекуляция на теме здоровья основателя ФБК может продолжаться бесконечно долго, пока члены команды Навального будут получать финансирование. Денег у них, как констатировал Матвейчев, много. Кроме того, политолог подчеркнул, что россиянам нескончаемое «ухудшение состояния» объявившего голодовку блогера давно надоело:

«Всей стране надоело. Уже изжога у людей. Они (команда Навального. — Прим. ФАН) только бесят этим всех».

Кроме того, профессор ВШЭ прокомментировал письмо в поддержку Алексея Навального, под которым поставили подписи десятки зарубежных киноактеров, писателей и ученых, среди которых Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны и автор серии книг о Гарри Поттере — Джоан Роулинг. Его опубликовали 16 апреля французская газета Le Mond и британское издание The Economist. Знаменитости обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой обеспечить необходимую медицинскую помощь Навальному.

«В книге Джина Шарпа описаны почти 200 подобных способов. Там есть и обращения актеров. Потом митинг, коллективная голодовка и коллективная забастовка. Такие письма и обращения — они будут бесконечно. Это технологии, которым уже десятки лет», — подытожил Олег Матвейчев.

Ранее ФАН сообщал, что у Навального после прохождения им полного медицинского обследования не выявлено ни коронавируса (COVID-19), ни туберкулеза. Состояние здоровья осужденного за нарушение условного срока блогера специалисты оценили как удовлетворительное. Соответствующий отчет предоставили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.

россия навальный фбк матвейчев
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