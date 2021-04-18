Россия примет решение об участии в проекте МКС после технического обследования станции

Москва, 18 апреля. Российские специалисты обследуют Международную космическую станцию (МКС) и могут принять решение прекратить участие в данном проекте с 2025 года.

О состоянии МКС корреспондентам ТАСС заявили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.

«В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции», — цитирует издание слова подчиненных Борисова.

Сам вице-премьер ранее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» говорил, что Россия честно известит своих партнеров по МКС о выходе из этого проекта в случае принятия такого решения.

Ранее сообщалось об успешном приземлении российских космонавтов и астронавта NASA, вернувшихся с МКС.