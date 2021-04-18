Прохор Шаляпин рассказал, кто может скрываться за маской Носорога

Москва, 18 апреля. Певец Прохор Шаляпин считает, что выступления Носорога в шоу «Маска» на канале НТВ одни из самых профессиональных и талантливых во втором сезоне проекта.

Второй сезон «Маски» близится к финалу. Участников остается все меньше, сейчас за победу борются шесть претендентов, однако уже в воскресенье, 18 апреля, кто-то вновь покинет проект.

Зрители бурно обсуждают, кто же из отечественных звезд скрывается под яркими костюмами. Прохор Шаляпин уже несколько раз отгадывал артистов, которые выступают в шоу. Однако он никак не может определиться с личностью Носорога — у певца целых две версии.

«Первое, что я могу сказать про выступление: восхитительный вокал, очень приятный тембр. И низы бархатистые красивые и верха — полетные, летящие. Очень приятно слушать. Человек одаренный, талантливый», — рассуждает Шаляпин в интервью Teleprogramma.pro.

youtube.com / Prt Scr НТВ

Исполнитель предполагает, что под маской Носорога может скрываться актер Глеб Матвейчук. Однако. как отмечает Шаляпин, у артиста немного другой тембр. Он больше склоняется к версии солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.

Судя по всему, новый выпуск «Маски» преподнесет много сюрпризов зрителям. Так, Филипп Киркоров в буквальном смысле начал орать после очередного разоблачения. Видео со своими неподдельными эмоциями поп-король опубликовал в Instagram-аккаунте.