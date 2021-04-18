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Артиллерийские учения военнослужащих ЗВО напугали воронежцев
Невские Новости  /  Владимир Нагорский
Армия

Артиллерийские учения военнослужащих ЗВО напугали воронежцев

Причиной ночных взрывов, которые напугали воронежцев, стали артиллерийские учения военнослужащих ЗВО на полигоне Погоново. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Воронеж, 18 апреля. Причиной ночных взрывов, которые напугали воронежцев, стали артиллерийские учения военнослужащих ЗВО на полигоне Погоново. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Представители Западного военного округа рассказали, что с 16 на 17 апреля артиллеристы провели ночные стрельбы. В ходе учений военнослужащие отработали артиллерийский налет по целям, которые имитировали укрепленные командные пункты и бронированную технику условного противника. Дальность стрельбы доходила до двух тысяч метров. Артиллеристы работали по мишеням как по прямой наводке, так и с закрытых огневых позиций.

Всего в учениях приняли участие свыше 200 военнослужащих ЗВО и задействовано 70 единиц техники, в том числе 120-мм минометы «Сани», самоходки «Нона-СВК» и 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что на тактических учениях минометчики Западного военного округа отработали уничтожение огневых позиций и фортификационных сооружений условного противника.

минобороны рф зво артиллеристы
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