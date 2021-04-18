Военнослужащие ЗВО впервые применили бронированные тягачи на учениях под Петербургом

Санкт-Петербург, 18 апреля. Модифицированные многоцелевые бронированные тягачи МТЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ-23 были впервые применены в ходе тактических учений военных ЗВО в Ленобласти.

Известно, что данная модификация позволяет значительно расширить возможности для использования военной техники при выполнении учебных и боевых миссий. Это также увеличивает мобильность в передислокации средств борьбы с воздушными объектами.

Отмечается, что во время одного из этапов тренировки ЗУ-23 применялись для противодействия низколетящим целям, имитирующим БПЛА, вертолеты и самолеты условного противника. Бронированные тягачи новой модификации показали себя достаточно мобильными и эффективными в ходе двусторонних тактических учений.

Ранее минометчики гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали уничтожение огневых позиций и фортификационных сооружений условного оппонента.