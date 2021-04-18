Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 15:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:23
Общество
Педагог по вокалу рассказала, можно ли научиться петь
15:22
Общество
Власти Франции вводят карантин для приезжих из четырех стран
15:21
Армия
Баранец сравнил Великобританию с поющей болонкой на поводке США
15:18
Общество
Единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности появилась в Москве
15:15
Армия
Советник минобороны Украины объяснил, почему США не предоставят Киеву ЗРК Patriot
15:15
Шоу-бизнес
Ваенга раскритиковала сама себя в шоу "Точь-в-точь" за номер в образе Толкуновой
15:13
Происшествия
Стрельба в баре в Висконсине унесла жизни трех человек
15:13
Общество
Зимний туристический сезон завершается на двух курортах в Сочи
15:12
Общество
Москвичи разместят в лесопарках столицы около 300 домиков для птиц
15:12
Политика
МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов
15:12
Политика
Пушков предупредил Байдена об ошибках при встрече с Путиным
15:12
Армия
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду осенью 2021 года
15:10
Общество
Гинцбург заявил о положительном резонансе вакцинации Путина от коронавируса
15:08
Весь мир
Пятеро военных погибли при падении вертолета в Перу
15:05
Общество
Сноску об «инсценировке» высадки американцев на Луну нашли в книге издательства «Эксмо»
15:03
Общество
Манойло объяснил, что стоит за мифом ФБК о «скорой гибели» Навального
15:00
Общество
Происхождение жителей Океании установили с помощью анализа ДНК
14:59
Происшествия
Отравившаяся наркотиками в Петербурге девочка ела в детсаду «чистые» конфеты
14:58
Происшествия
Балкон с женщиной обрушился в Волгограде
14:56
Общество
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Все новости
Военнослужащие ЗВО впервые применили бронированные тягачи на учениях под Петербургом
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Армия

Военнослужащие ЗВО впервые применили бронированные тягачи на учениях под Петербургом

Модифицированные многоцелевые бронированные тягачи МТЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ-23 были впервые применены в ходе тактических учений военных ЗВО в Ленобласти.

Санкт-Петербург, 18 апреля. Модифицированные многоцелевые бронированные тягачи МТЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ-23 были впервые применены в ходе тактических учений военных ЗВО в Ленобласти.

Известно, что данная модификация позволяет значительно расширить возможности для использования военной техники при выполнении учебных и боевых миссий. Это также увеличивает мобильность в передислокации средств борьбы с воздушными объектами.

Отмечается, что во время одного из этапов тренировки ЗУ-23 применялись для противодействия низколетящим целям, имитирующим БПЛА, вертолеты и самолеты условного противника. Бронированные тягачи новой модификации показали себя достаточно мобильными и эффективными в ходе двусторонних тактических учений.

Ранее минометчики гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали уничтожение огневых позиций и фортификационных сооружений условного оппонента.

ленобласть зво бронированные тягачи зу-23
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Армия / Военнослужащие ЗВО впервые применили бронированные тягачи на учениях под Петербургом
Рейтинг@Mail.ru