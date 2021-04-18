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Калининградская таможня предупредила об очередях на границе России с Литвой
pixabay.com
Общество

Калининградская таможня предупредила об очередях на границе России с Литвой

Въезда в РФ на международном автомобильном пункте пропуска «Чернышевское-Кибартай» российско-литовской границы из-за ремонта дороги ожидают 30 транспортных средств, выезда — 185.

Калининград, 18 апреля. Въезда в РФ на международном автомобильном пункте пропуска «Чернышевское-Кибартай» российско-литовской границы из-за ремонта дороги ожидают 30 транспортных средств, выезда — 185.

В областной таможне Калининграда пояснили, что на линиях контроля осуществляется перекладка дорожного полотна. Из пяти линий реконструкция проводится на трех, организовано реверсивное движение. Ожидаемый срок проведения работ — 10 суток. Пропуск транспортных средств из РФ осуществляется по их фактическому приему Литвой.

Пункт пропуска «Чернышевское-Кибартай» российско-литовского участка госграницы в Калининградской области является основным для проезда грузового транспорта. Возможности перехода «Советск-Панемуне» в черте города ограничены из-за лимита по грузоподъемности по историческому мосту Королевы Луизы. Работа еще двух международных автомобильных пунктов ограничена из-за коронавируса.

Этой весной на границе с Литвой уже наблюдался транспортный коллапс. Граница государства с Россией и Белоруссией оказалась загруженной из-за сбоя в компьютерной сети на литовской стороне.

калининград литва чернышевское
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