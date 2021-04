В ЮАР инженеры создали реактивную установку на основе советского РПГ-7

Москва, 18 апреля. Армии десятков государств продолжают использовать знаменитый советский ручной гранатомет РПГ-7, в том числе модифицируют его и даже выпускают серийно без лицензии.

В Сети появилась информация о том, что подразделения спецназа Южно-Африканской Республики используют некую шестиствольную установку, основой для которой стал РПГ-7. Данная реактивная система имеет защиту для стрелка и смонтирована на шасси автомобилей типа багги.

Here’s something you don’t see every day. A South African Special Forces Hornet rapid deployment reconnaissance vehicle fitted with a pop-up multi-RPG launcher. It doesn’t appear to have seen widespread use: I saw pics of it years ago & since then only a handful have emerged. pic.twitter.com/hhIDebjrSo