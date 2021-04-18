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В ЮАР инженеры создали реактивную установку на основе советского РПГ-7
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко
Армия

В ЮАР инженеры создали реактивную установку на основе советского РПГ-7

Армии десятков государств продолжают использовать знаменитый советский ручной гранатомет РПГ-7, в том числе модифицируют его и даже выпускают серийно без лицензии.

Москва, 18 апреля. Армии десятков государств продолжают использовать знаменитый советский ручной гранатомет РПГ-7, в том числе модифицируют его и даже выпускают серийно без лицензии.

В Сети появилась информация о том, что подразделения спецназа Южно-Африканской Республики используют некую шестиствольную установку, основой для которой стал РПГ-7. Данная реактивная система имеет защиту для стрелка и смонтирована на шасси автомобилей типа багги.

Стоит отметить, что это не первый случай подобной модификации. Различное применение «семерке» искали в Румынии, в Иране во время войны с Ираком, в Армении, на Украине. Своей популярностью гранатомет может соперничать с не менее распространенным в мире автоматом Калашникова.

Однако опытным путем было доказано, что наиболее успешным РПГ-7 остается в случае использования в базовом варианте при условии модернизации реактивных гранат. Снаряды для гранатомета постоянно улучшаются, повышается бронепробиваемость, появляются осколочные и термобарические версии.

Данный гранатомет на сегодняшний день применяется и военнослужащими ВС РФ. Так, бойцы гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали стрельбы из РПГ-7 в ночное время суток.

юар гранатомет рпг-7
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