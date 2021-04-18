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Эксперты назвали причину, почему Украина никак не обойдется без вливаний МВФ
Федеральное агентство новостей  / 
Экономика

Эксперты назвали причину, почему Украина никак не обойдется без вливаний МВФ

Киев даже не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит финансирование от МВФ.

Без финансов МВФ экономика Украины быстро войдет в состояние рецессии, уверены опрошенные ФАН экономисты и политологи.

Сотрудничество с МВФ

Киев даже не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит финансирование от МВФ. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Мы даже не рассматриваем сценарий, при котором не получим средства», — заявил глава регулятора, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у страны план на случай, если она не получит финансирование.

Эксперты назвали причину, почему Украина никак не обойдется без вливаний МВФ
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, сотрудничество с МВФ и международными партнерами для Украины сегодня играет важную роль в финансировании бюджета и в экономическом росте. Кроме того, сотрудничество с МВФ важно для сохранения международных резервов на уровне 30 миллиардов долларов. Откладывание или прекращение программы с фондом замедлит экономическое восстановление Украины.

«Недостаток внешнего финансирования может привести к тому, что придется искать больше средств на внутреннем рынке. По данным НБУ, возможности для привлечения таких средств довольно ограничены», — добавил он.

Рецессия экономики

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что у Украины практически нет долгового рынка, через который можно было бы привлечь финансы. И нет внешних источников финансирования, кроме МВФ.

«Без денег со стороны фонда социальную программу в стране можно будет финансировать по минимуму, без индексаций и дотаций, что при растущей инфляции — плохая новость, так как инфраструктурных проектов не будет, поддержки реальному сектору тоже.​ Без финансов МВФ экономика Украины быстро войдет в состояние рецессии», — заключила Анна Бодрова.

Эксперты назвали причину, почему Украина никак не обойдется без вливаний МВФ
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог Максим Жаров отметил, что МВФ — это американский геополитический инструмент, с помощью которого осуществляется экономическое давление на подконтрольные США страны.

«Поэтому Украина никак не сможет обойтись без кредитов МВФ до тех пор, пока не освободится от своих внешних кураторов в виде США и Великобритании. Говорить о какой-либо экономической выгоде работы с Украиной для самого МВФ бессмысленно, поскольку эффективность МВФ как геополитического инструмента не измеряется при помощи критериев экономической эффективности», — заключил Максим Жаров.

МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.

 

сша украина мвф
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