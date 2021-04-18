Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии отправлена под домашний арест

Саранск, 18 апреля. Обвиняемая в получении взяток бывшая председатель государственного комитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова отправлена под домашний арест до 14 июня.

Первого заместителя министра спорта и молодежной политики Мордовии обвиняют в коррупции. По версии следствия, она помогала молодым семьям быстрее улучшить свои жилищные условия. За «продвижение» в очереди на получение субсидий на покупку квартиры или строительство дома она от пяти человек получила по 35 тысяч рублей.

Как сообщили ФАН в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии, эти деньги она получала через посредников. Сумма вознаграждения варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. Следователям еще предстоит выяснить, где «оседали» остальные средства.

Ранее ФАН писал о хищении бюджетных средств в Мордовии. Жители региона обманули государство на 16 млн рублей.