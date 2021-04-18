Протесты против карантина в Аргентине привели к столкновениям с полицией

Буэнос-Айрес, 18 апреля. В столице Аргентины продолжаются митинги против ограничений из-за пандемии COVID-19. Протестующие требуют не останавливать очные школьные занятия и разрешить передвижение по стране после восьми часов вечера. Об этом сообщила La Nacion.

Marcha 17A. Tensión frente a Casa Rosada: manifestantes desafiaron las restricciones https://t.co/XNNJkR4dkP pic.twitter.com/DgdRtwK8wH — LA NACION (@LANACION) April 18, 2021

Несколько сотен человек 17 апреля собрались у обелиска, расположенного на площади республики. Многие протестующие пришли с флагами страны и пустыми бутылками, которыми они стучали в знак несогласия. Аргентинцы также принесли плакаты с лозунгами: «Нет будущего без образования», «Самый опасный класс — закрытый», «Демократии — да, диктократии — нет» и др.

Участники митинга вышли на улицы с тремя требованиями: не переводить школьников на онлайн-обучение, отменить запрет на передвижение после 20:00 и не закрывать рестораны в 19:00.

La gente defendiendo el derecho a estudiar, trabajar y no más estar encerrados.

Vamos por la libertad!!

Si todavía no te decidiste, pues en tus manos está el destino del país.!!!#17ATODOSaLasCalles pic.twitter.com/N3Voukcyo9 — ????Elizabeth????ANTI K???????? (@CuchuflitaM9) April 17, 2021

Позже аргентинцы двинулись к резиденции президента — Каса-Росада. Они попытались прорваться через ограждения в здание, но полиция отгоняла их и поливала водой из брандспойта. После того как митингующие повалили часть забора, правоохранители перешли к женским мерам и начали отгонять их от резиденции дубинками.

Alberto vos sos La Dictadura

Yo te vi reprimir en Plaza de mayo y en La Rosada

Los medios no dicen nada de esto, son todos cómplices#17ATODOSaLasCalles #MesazaEnCasa pic.twitter.com/Qa54TxBvKA — Roberto (@rermultimedia) April 17, 2021

Как отчиталась аргентинская полиция, всего по итогам митинга были задержаны шесть человек. Протесты также прошли в городах Мар-дель-Плата, Мендоса и других населенных пунктах страны.

Ситуация с COVID-19 в Аргентине

По данным аргентинского минздрава, за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 19 тыс. и достигло 2,6 млн человек. Общее количество летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в стране составило 59 тыс. человек.