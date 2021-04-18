Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 15:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:21
Армия
Баранец сравнил Великобританию с поющей болонкой на поводке США
15:18
Общество
Единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности появилась в Москве
15:15
Армия
Советник минобороны Украины объяснил, почему США не предоставят Киеву ЗРК Patriot
15:15
Шоу-бизнес
Ваенга раскритиковала сама себя в шоу "Точь-в-точь" за номер в образе Толкуновой
15:13
Происшествия
Стрельба в баре в Висконсине унесла жизни трех человек
15:13
Общество
Зимний туристический сезон завершается на двух курортах в Сочи
15:12
Общество
Москвичи разместят в лесопарках столицы около 300 домиков для птиц
15:12
Политика
МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов
15:12
Политика
Пушков предупредил Байдена об ошибках при встрече с Путиным
15:12
Армия
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду осенью 2021 года
15:10
Общество
Гинцбург заявил о положительном резонансе вакцинации Путина от коронавируса
15:08
Весь мир
Пятеро военных погибли при падении вертолета в Перу
15:05
Общество
Сноску об «инсценировке» высадки американцев на Луну нашли в книге издательства «Эксмо»
15:03
Общество
Манойло объяснил, что стоит за мифом ФБК о «скорой гибели» Навального
15:00
Общество
Происхождение жителей Океании установили с помощью анализа ДНК
14:59
Происшествия
Отравившаяся наркотиками в Петербурге девочка ела в детсаду «чистые» конфеты
14:58
Происшествия
Балкон с женщиной обрушился в Волгограде
14:56
Общество
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
14:53
Общество
В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ
14:53
Экономика
Фотографии возрожденного ЗИЛ-130 появились в Сети
Все новости
Протесты против карантина в Аргентине привели к столкновениям с полицией
Prt Scr twitter.com  /  @derekvst_
Весь мир

Протесты против карантина в Аргентине привели к столкновениям с полицией

Недовольные аргентинцы требуют свободного перемещения по стране.

Буэнос-Айрес, 18 апреля. В столице Аргентины продолжаются митинги против ограничений из-за пандемии COVID-19. Протестующие требуют не останавливать очные школьные занятия и разрешить передвижение по стране после восьми часов вечера. Об этом сообщила La Nacion.

Несколько сотен человек 17 апреля собрались у обелиска, расположенного на площади республики. Многие протестующие пришли с флагами страны и пустыми бутылками, которыми они стучали в знак несогласия. Аргентинцы также принесли плакаты с лозунгами: «Нет будущего без образования», «Самый опасный класс — закрытый», «Демократии — да, диктократии — нет» и др.

Участники митинга вышли на улицы с тремя требованиями: не переводить школьников на онлайн-обучение, отменить запрет на передвижение после 20:00 и не закрывать рестораны в 19:00.

Позже аргентинцы двинулись к резиденции президента — Каса-Росада. Они попытались прорваться через ограждения в здание, но полиция отгоняла их и поливала водой из брандспойта. После того как митингующие повалили часть забора, правоохранители перешли к женским мерам и начали отгонять их от резиденции дубинками.

Как отчиталась аргентинская полиция, всего по итогам митинга были задержаны шесть человек. Протесты также прошли в городах Мар-дель-Плата, Мендоса и других населенных пунктах страны.

Ситуация с COVID-19 в Аргентине

По данным аргентинского минздрава, за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 19 тыс. и достигло 2,6 млн человек. Общее количество летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в стране составило 59 тыс. человек.

аргентина протесты ограничения covid-19
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Протесты против карантина в Аргентине привели к столкновениям с полицией
Рейтинг@Mail.ru