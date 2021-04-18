Протесты против карантина в Аргентине привели к столкновениям с полицией

Буэнос-Айрес, 18 апреля. В столице Аргентины продолжаются митинги против ограничений из-за пандемии COVID-19. Протестующие требуют не останавливать очные школьные занятия и разрешить передвижение по стране после восьми часов вечера. Об этом сообщила La Nacion.
Marcha 17A. Tensión frente a Casa Rosada: manifestantes desafiaron las restricciones https://t.co/XNNJkR4dkP pic.twitter.com/DgdRtwK8wH— LA NACION (@LANACION) April 18, 2021
Несколько сотен человек 17 апреля собрались у обелиска, расположенного на площади республики. Многие протестующие пришли с флагами страны и пустыми бутылками, которыми они стучали в знак несогласия. Аргентинцы также принесли плакаты с лозунгами: «Нет будущего без образования», «Самый опасный класс — закрытый», «Демократии — да, диктократии — нет» и др.
#17ATODOSaLasCalles— SoyGraceOK ???????????????? (@SoyGraceOK1) April 17, 2021
Gracias @MacaAfri pic.twitter.com/HJwWphGk9B
#17ATODOSaLasCalles#17AYoVoy#17A#Obelisco pic.twitter.com/WffDtABxMF— La Etchecopar ???????? (@LaEtchecopar) April 17, 2021
Участники митинга вышли на улицы с тремя требованиями: не переводить школьников на онлайн-обучение, отменить запрет на передвижение после 20:00 и не закрывать рестораны в 19:00.
La gente defendiendo el derecho a estudiar, trabajar y no más estar encerrados.— ????Elizabeth????ANTI K???????? (@CuchuflitaM9) April 17, 2021
Vamos por la libertad!!
Si todavía no te decidiste, pues en tus manos está el destino del país.!!!#17ATODOSaLasCalles pic.twitter.com/N3Voukcyo9
Позже аргентинцы двинулись к резиденции президента — Каса-Росада. Они попытались прорваться через ограждения в здание, но полиция отгоняла их и поливала водой из брандспойта. После того как митингующие повалили часть забора, правоохранители перешли к женским мерам и начали отгонять их от резиденции дубинками.
Estan reprimiendo en Casa Rosada #17ATODOSaLasCalles pic.twitter.com/hDIdrTxyfU— Guadi ???????? (@Guadi_Pelosista) April 17, 2021
Alberto vos sos La Dictadura— Roberto (@rermultimedia) April 17, 2021
Yo te vi reprimir en Plaza de mayo y en La Rosada
Los medios no dicen nada de esto, son todos cómplices#17ATODOSaLasCalles #MesazaEnCasa pic.twitter.com/Qa54TxBvKA
Как отчиталась аргентинская полиция, всего по итогам митинга были задержаны шесть человек. Протесты также прошли в городах Мар-дель-Плата, Мендоса и других населенных пунктах страны.
Ситуация с COVID-19 в Аргентине
По данным аргентинского минздрава, за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 19 тыс. и достигло 2,6 млн человек. Общее количество летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в стране составило 59 тыс. человек.
Situación #COVID19 en Argentina— Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 17, 2021
Confirmados: 19.119 | Total: 2.677.747 casos
Fallecidos: 80 | Total: 59.164
Ocupación camas UTI: 3.977
Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:
- Nación: 64,8%
- AMBA: 74,3%
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