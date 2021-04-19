Врач назвал болезни, которых стоит опасаться на курортах в 2021 году

Начало сезона отпусков совсем не за горами, но стоит помнить о той опасности, которая может поджидать туристов во время отдыха. Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в разговоре с ФАН назвал болезни, которых стоит опасаться на курортах в 2021 году.

По мнению эксперта, в первую очередь туристам следует опасаться риска заболевания коронавирусной инфекцией. Несмотря на заметный спад заболеваемости, об этом «невидимом враге» забывать не стоит.

«Стоит бояться коронавируса. Переезды или перелеты предрасполагают к передаче заболевания. Само по себе путешествие приводит к тому, что угроза заражения возрастает в десятки раз», — делает акцент врач.

Помимо коронавируса испортить отдых могут и другие недуги. По словам Болибока, чаще всего опасность несут пищевые инфекции, несоблюдение гигиены, как со стороны туристов, так и со стороны предприятий общепита.

wikipedia.org / Rocky Mountain Laboratories

«Самая распространенная проблема — это различного рода пищевые инфекции. Тот же пресловутый ротавирус, который имеет фекально-оральный путь передачи, тут же дизентерия, сальмонеллез и антропогенная кишечная палочка встречается. Эта проблема была актуальна всегда, остается актуальной и сейчас», — предостерегает доктор.

Владимир Болибок также указывает и прочие опасности для туристов, которые связаны с травматизмом и несчастными случаями.

«Главными опасностями на отдыхе остаются различные виды травм, полученные в ДТП и при прочих обстоятельствах. Травмы также могут вызвать экстремальные виды отдыха. Если люди едут отдыхать на моря и другие водоемы, то, естественно, возникает вопрос безопасности на воде», — отмечает эксперт.

Границы многих государств остаются закрытыми. Однако путешествия по своей стране могут оказаться не менее интересными. Ранее ФАН публиковал самые популярные направления для отдыха в России.