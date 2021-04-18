В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ

В Совфеде призвали ввести ответные санкции против Чехии
Кроме дипломатического ответа в отношении Чехии должны быть введены экономические санкции. Об этом 18 апреля заявил сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — заявил он.
Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет. По его мнению, высылка дипломатов в странах Евросоюза — это «гонка за верность Вашингтону».
Семь человек задержаны в Праге после инцидента у российского посольства
policie.cz / Официальный сайт полиции Чехии
Хулиганы облили кетчупом забор российского посольства в Чехии. Об этом рассказал официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек.
Полиция задержала семь человек, которых подозревают в этом хулиганстве. В отношении них ведется расследование. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Каждый седьмой россиянин выступил за бессрочный масочный режим
Невские Новости /
Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. 64 процента опрошенных не одобрили идею бессрочного ношения масок, при этом 15 процентов оценили ее положительно. Активнее всех эту меру поддержали жители Челябинска, Красноярска и Уфы. Также за введение масочного режима на постоянной основе высказались 18 процентов москвичей.
Неизвестные изрезали петербуржца во время похода в магазин
Prt Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ
Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента на улице Латышских Стрелков. Двое неизвестных с ножами напали на жителя Санкт-Петербурга возле его дома. Мужчина стал жертвой вооруженного нападения, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У пострадавшего диагностированы колото-резаные раны спины и перелом костей носа. По словам жены, гражданин вечером вышел за спиртными напитками и, возвращаясь домой, подвергся атаке со стороны злоумышленников. Петербуржец был оперативно госпитализирован. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.