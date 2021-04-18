В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ

В Совфеде призвали ввести ответные санкции против Чехии

Кроме дипломатического ответа в отношении Чехии должны быть введены экономические санкции. Об этом 18 апреля заявил сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — заявил он.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет. По его мнению, высылка дипломатов в странах Евросоюза — это «гонка за верность Вашингтону».