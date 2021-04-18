Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 15:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:21
Армия
Баранец сравнил Великобританию с поющей болонкой на поводке США
15:18
Общество
Единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности появилась в Москве
15:15
Армия
Советник минобороны Украины объяснил, почему США не предоставят Киеву ЗРК Patriot
15:15
Шоу-бизнес
Ваенга раскритиковала сама себя в шоу "Точь-в-точь" за номер в образе Толкуновой
15:13
Происшествия
Стрельба в баре в Висконсине унесла жизни трех человек
15:13
Общество
Зимний туристический сезон завершается на двух курортах в Сочи
15:12
Общество
Москвичи разместят в лесопарках столицы около 300 домиков для птиц
15:12
Политика
МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов
15:12
Политика
Пушков предупредил Байдена об ошибках при встрече с Путиным
15:12
Армия
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду осенью 2021 года
15:10
Общество
Гинцбург заявил о положительном резонансе вакцинации Путина от коронавируса
15:08
Весь мир
Пятеро военных погибли при падении вертолета в Перу
15:05
Общество
Сноску об «инсценировке» высадки американцев на Луну нашли в книге издательства «Эксмо»
15:03
Общество
Манойло объяснил, что стоит за мифом ФБК о «скорой гибели» Навального
15:00
Общество
Происхождение жителей Океании установили с помощью анализа ДНК
14:59
Происшествия
Отравившаяся наркотиками в Петербурге девочка ела в детсаду «чистые» конфеты
14:58
Происшествия
Балкон с женщиной обрушился в Волгограде
14:56
Общество
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
14:53
Общество
В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ
14:53
Экономика
Фотографии возрожденного ЗИЛ-130 появились в Сети
Все новости
В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ
Пресс-служба Совета Федерации  / 
Общество

В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ

Семь человек задержаны после инцидента у здания посольства РФ в Праге. Россияне высказались против бессрочного масочного режима.

В Совфеде призвали ввести ответные санкции против Чехии

Кроме дипломатического ответа в отношении Чехии должны быть введены экономические санкции. Об этом 18 апреля заявил сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — заявил он.
Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет. По его мнению, высылка дипломатов в странах Евросоюза — это «гонка за верность Вашингтону».

Семь человек задержаны в Праге после инцидента у российского посольства

В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ
policie.cz  / Официальный сайт полиции Чехии

Хулиганы облили кетчупом забор российского посольства в Чехии. Об этом рассказал официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек.
Полиция задержала семь человек, которых подозревают в этом хулиганстве. В отношении них ведется расследование. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Каждый седьмой россиянин выступил за бессрочный масочный режим

В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ
Невские Новости  / 

Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. 64 процента опрошенных не одобрили идею бессрочного ношения масок, при этом 15 процентов оценили ее положительно. Активнее всех эту меру поддержали жители Челябинска, Красноярска и Уфы. Также за введение масочного режима на постоянной основе высказались 18 процентов москвичей.

Неизвестные изрезали петербуржца во время похода в магазин

В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ
Prt Scr vk.com  / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента на улице Латышских Стрелков. Двое неизвестных с ножами напали на жителя Санкт-Петербурга возле его дома. Мужчина стал жертвой вооруженного нападения, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У пострадавшего диагностированы колото-резаные раны спины и перелом костей носа. По словам жены, гражданин вечером вышел за спиртными напитками и, возвращаясь домой, подвергся атаке со стороны злоумышленников. Петербуржец был оперативно госпитализирован. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

санкции петербург сергей цеков чехия происшествия прага совфед рф пандемия вооруженное нападение коронавирус масочный режим
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / В Совфеде РФ призвали ввести экономические санкции против Чехии. События дня. ФАН-ТВ
Рейтинг@Mail.ru