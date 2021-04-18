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В США восхитились новейшим российским скоростным стелс-корветом «Меркурий»
Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
Армия

В США восхитились новейшим российским скоростным стелс-корветом «Меркурий»

Новейший малозаметный корабль прибрежной зоны, созданный в России, станет отличным активом для ВМФ РФ, считают американские журналисты.

Вашингтон, 18 апреля. Новейший малозаметный корабль прибрежной зоны, созданный в России, станет отличным активом для ВМФ РФ, считают американские журналисты.

Корвет проекта 20386 «Меркурий» был недавно спущен на воду специалистами петербургского завода «Северная верфь», приводит «ПолитРоссия» перевод статьи аналитика портала The National Interest Себастьяна Роблина, который восхитился российским кораблем. По его словам, обладая компактными размерами, корабль предназначен для борьбы с надводными, подводными и воздушными целями.

«Его концепция может показаться знакомой: незаметный, но необычно большой прибрежный корвет с модульными системами управления, сложной гибридной силовой установкой и высокой степенью автоматизации для уменьшения численности экипажа», — пишет автор материала.

Prt Scr youtube.com  / Минобороны России

Корабль оснащен универсальным артиллерийским орудием А-190, скорострельность которого достигает 80 выстрелов в минуту, а также противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр» и зенитно-ракетным комплексом «Редут», подчеркнул эксперт. Кроме того, на борту стелс-корвета имеется противолодочный вертолет Ка-28, а численность экипажа составляет всего 80 человек из-за высокого уровня автоматизации бортовых систем. Он добавил, что корабль является скоростным, так как сниженная масса и конструкция корпуса позволяют ему разгоняться до 30 узлов.

Ранее экипаж российского корвета «Громкий» попрактиковался в стрельбе из орудия А-190 в ходе военных маневров в акватории Японского моря.

меркурий корвет the national interest роблин
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