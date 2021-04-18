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В Китае взлетел спрос на жесткие диски из-за новой криптовалюты
wikipedia.org  /  D-Kuru/CC BY-SA 3.0
Экономика

В Китае взлетел спрос на жесткие диски из-за новой криптовалюты

Китайские майнеры приступили к лихорадочной скупке HDD и SSD после анонса криптовалюты CHIA, позволяющей зарабатывать на свободном дисковом пространстве.

Пекин, 18 апреля. Китайские майнеры приступили к лихорадочной скупке HDD и SSD после анонса криптовалюты CHIA, позволяющей зарабатывать на свободном дисковом пространстве.

Жесткие диски и SSD скоро могут оказаться в дефиците на территории Китая из-за действий майнеров. Недавно была анонсирована криптовалюта CHIA, которая наращивается на свободном дисковом пространстве и не зависит от процессора или видеокарты. Об этом сообщает портал «Блокчейн24».

Chia Network (CHIA) работает на основе модели «доказательства пространства и времени». Ее изобрел Брэм Коэн, также известный как создатель BitTorrent. Он считает, что жесткие диски и накопители используют для работы меньше энергии, они дешевле стоят и их проще приобрести. Помимо этого, их функционирование оказывает меньший вред для окружающей среды по сравнению с майнингом биткоинов.

Данные организации HKEPC говорят о том, что майнеры сейчас активно скупают жесткие диски на 4-19 ТБ. Такое поведение на рынке может привести к дефициту товара и росту цен. Уже сейчас один из крупнейших производителей носителей в Китае заявил о том, что все твердотельные накопители емкостью 1 и 2 ТБ определенной марки уже распроданы. Примечательно, что CHIA на данный момент еще не торгуется на биржах.

Ранее сообщалось о повышении цен на электронику. Россиянам рассказали, насколько подорожали устройства во время пандемии.

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