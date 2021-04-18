Украинский политолог раскрыл, как российские РД-180 заманили США в «ловушку»

Москва, 18 апреля. США не могут избавиться от необходимости покупать российские двигатели для своих космических ракет вопреки декларации таковых планов на протяжении многих лет.

Об этом в интервью изданию iReactor рассказал известный украинский политолог Александр Дудчак. Он подчеркнул, что российские выгоды от поставок двигателей РД-180 и РД-181 за океан носят не только финансовый характер. По его словам, Россия смогла заманить США в настоящую «ловушку» с ракетными двигателями своего производства.

«Эти двигатели — очень специфический продукт», — отметил Дудчак.

Он объяснил, что за счет США Россия помогает своей экономике и устроила геополитическому противнику западню своим спокойствием и готовностью продолжать сотрудничество в космической сфере.

По мнению Дудчака, Россия заинтересована в расслабленной зависимости США от импорта своей высокотехнологичной продукции. Ведь если ввести жесткое эмбарго на импорт РД-180 и РД-181, оно может стать стимулом для масштабных инвестиций США в соответствующие предприятия, тогда у РФ возникнет дополнительная конкуренция, резюмировал собеседник iReactor.

Ранее сообщалось, что представители российского НПО «Энергомаш» отгрузили в США шесть ракетных двигателей РД-180.