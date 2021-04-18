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Украинский политолог раскрыл, как российские РД-180 заманили США в «ловушку»
npoenergomash.ru  /  Пресс-служба НПО «Энергомаш»
Технологии

Украинский политолог раскрыл, как российские РД-180 заманили США в «ловушку»

США не могут избавиться от необходимости покупать российские двигатели для своих космических ракет вопреки декларации таковых планов на протяжении многих лет.

Москва, 18 апреля. США не могут избавиться от необходимости покупать российские двигатели для своих космических ракет вопреки декларации таковых планов на протяжении многих лет.

Об этом в интервью изданию iReactor рассказал известный украинский политолог Александр Дудчак. Он подчеркнул, что российские выгоды от поставок двигателей РД-180 и РД-181 за океан носят не только финансовый характер. По его словам, Россия смогла заманить США в настоящую «ловушку» с ракетными двигателями своего производства.

«Эти двигатели — очень специфический продукт», — отметил Дудчак.

Он объяснил, что за счет США Россия помогает своей экономике и устроила геополитическому противнику западню своим спокойствием и готовностью продолжать сотрудничество в космической сфере.

По мнению Дудчака, Россия заинтересована в расслабленной зависимости США от импорта своей высокотехнологичной продукции. Ведь если ввести жесткое эмбарго на импорт РД-180 и РД-181, оно может стать стимулом для масштабных инвестиций США в соответствующие предприятия, тогда у РФ возникнет дополнительная конкуренция, резюмировал собеседник iReactor.

Ранее сообщалось, что представители российского НПО «Энергомаш» отгрузили в США шесть ракетных двигателей РД-180.

россия сша рд-180 ракетные технологии
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