Житель Нижнего Тагила выжил после падения с крыши девятиэтажки

Екатеринбург, 18 апреля. Молодой человек упал с крыши многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Пострадавший чудом выжил.

Врачи скорой помощи спасли молодого человека, упавшего с девятого этажа жилого здания, рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, инцидент произошел в одном из самых криминальных районов города.

Одетый во все черное мужчина, которого до происшествия регулярно видели возле многоэтажки, не отреагировал на просьбы местной жительницы отойти от края крыши и упал. Женщина вызвала полицию и скорую помощь.

Пострадавший был оперативно госпитализирован. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.

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