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Власти Крыма усилили санитарный контроль за прибывающими из-за границы
politexpert.net  /  Аврора Зорина
Общество

Власти Крыма усилили санитарный контроль за прибывающими из-за границы

Прибывающие в Крым из-за рубежа должны заполнять анкету в пунктах пропуска для обеспечения санитарно-карантинного контроля, указ об этом подписал глава республики Сергей Аксенов.

Севастополь, 18 апреля. Прибывающие в Крым из-за рубежа должны заполнять анкету в пунктах пропуска для обеспечения санитарно-карантинного контроля, указ об этом подписал глава республики Сергей Аксенов.

Нововведение вступило в силу 17 апреля. Заполнение анкеты для пересечения границы с Крымом является обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщается на сайте Аксенова.

«При этом граждане Российской Федерации, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в публикации.

Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия в Крым необходимо будет пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Ознакомиться с указом подробнее можно по ссылке.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано 39 262 случая коронавируса, из них 101 выявлен в минувшие сутки. Справиться с инфекцией в регионе смогли 36 527 человек, 1157 скончались. Глава республики допустил начало третьей волны распространения коронавирусной инфекции на полуострове.

крым аксенов отдых
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