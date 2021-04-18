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Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко

Дойти до покушения на сыновей президента РБ оппозиция могла от отчаяния, спустя стольких провалов. Об этом ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Дойти до покушения на сыновей президента Белоруссии оппозиция могла от отчаяния, спустя стольких лет провалов. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Покушение на семью Лукашенко

В своем недавнем интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Соединенных Штатов готовили покушение на него и его детей. Он предположил, что произошло это с одобрения высшего руководства США.

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян, ссылаясь на свои источники, сообщил, что операция по ликвидации стартовала это еще тогда, когда Дональд Трамп был у власти, но Джо Байден уже являлся избранным президентом. В начале декабря 2020 года в американском посольстве в одной из европейских стран присутствующим белорусским оппозиционерам в изгнании сообщили о старте спецоперации по ликвидации Александра Лукашенко и его детей.

Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Смерть младшего сына Лукашенко, Николая, по плану спецслужб США, должна была деморализовать Александра Григорьевича. Согласно плану, после вестей о смерти сына лидер Белоруссии должен был пропустить этот тяжелый удар и утратить все нити управления государством.

Деменция оппозиции прогрессирует

Как заметил Андрей Сыч, человек, который покушается на жизнь ребенка, — неважно, это сын президента или тракториста, — заслуживает высшую меру наказания. В данном случае доказательная база собрана колоссальная. Видео, где задержанные в расслабленной обстановке обсуждают теракт, задокументирована и приобщена к делу. Тут уже не пройдет излюбленный метод манипуляции, что признательные показания были сделаны по принуждению.

«Стоит отметить, что организаторы являются представителями той самой рудиментной оппозиции, которая почти 30 лет борется с Лукашенко. Годы берут свое, и их деменция прогрессирует. Дойти до покушения на сыновей президента они могли от отчаяния, спустя стольких лет провалов. Подавляющая поддержка Батьки от населения не привела к успехам совершить цветную революцию. Попытки шантажировать Лукашенко западными активами провалились по причине их отсутствия», — пояснил Андрей Сыч.

Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

По его словам, в оппозиции забыли, с кем связываются и на кого пытаются давить. Чтобы понять масштаб личности действующего президента Белоруссии стоит вспомнить его визит в Белград, когда авиация Североатлантического альянса ежедневно бомбила сербские города.

«Предполагать, что на Александра Лукашенко можно давить и манипулировать, пусть и таким ужасным способом, могут только идиоты. Выбор 9 мая для государственного переворота в том числе показывает, что у заговорщиков нет ничего святого. Попытка использовать бронетехнику, которая задействована в торжественных мероприятиях, неминуемо бы привела к жертвам среди белорусов. Это не политики, а конъюнктурщики, которые готовы идти к власти по трупам своих соотечественников. Совершенно очевидно, что Россия не оставила бы попытку государственного переворота в Белоруссии на самотек. И тут вспоминаются эшелоны бронетехники, которые стягивают к границам Донбасса. Для размытия внимания 9 мая могло начаться полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины на неподконтрольные территории», — пояснил Андрей Сыч.

Он обратил внимание, что разоблачение государственного переворота в Белоруссии стало возможно благодаря сотрудничеству спецслужб Москвы и Минска. Структуры сработали очень слаженно и профессионально. Значение Союзного государства в период нарастающей нестабильности сложно переоценить.  

В Белоруссии с 9 августа периодически проходят митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.

россия белоруссия лукашенко
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