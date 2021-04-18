Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко

Дойти до покушения на сыновей президента Белоруссии оппозиция могла от отчаяния, спустя стольких лет провалов. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Покушение на семью Лукашенко

В своем недавнем интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Соединенных Штатов готовили покушение на него и его детей. Он предположил, что произошло это с одобрения высшего руководства США.

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян, ссылаясь на свои источники, сообщил, что операция по ликвидации стартовала это еще тогда, когда Дональд Трамп был у власти, но Джо Байден уже являлся избранным президентом. В начале декабря 2020 года в американском посольстве в одной из европейских стран присутствующим белорусским оппозиционерам в изгнании сообщили о старте спецоперации по ликвидации Александра Лукашенко и его детей.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Смерть младшего сына Лукашенко, Николая, по плану спецслужб США, должна была деморализовать Александра Григорьевича. Согласно плану, после вестей о смерти сына лидер Белоруссии должен был пропустить этот тяжелый удар и утратить все нити управления государством.

Деменция оппозиции прогрессирует

Как заметил Андрей Сыч, человек, который покушается на жизнь ребенка, — неважно, это сын президента или тракториста, — заслуживает высшую меру наказания. В данном случае доказательная база собрана колоссальная. Видео, где задержанные в расслабленной обстановке обсуждают теракт, задокументирована и приобщена к делу. Тут уже не пройдет излюбленный метод манипуляции, что признательные показания были сделаны по принуждению.

«Стоит отметить, что организаторы являются представителями той самой рудиментной оппозиции, которая почти 30 лет борется с Лукашенко. Годы берут свое, и их деменция прогрессирует. Дойти до покушения на сыновей президента они могли от отчаяния, спустя стольких лет провалов. Подавляющая поддержка Батьки от населения не привела к успехам совершить цветную революцию. Попытки шантажировать Лукашенко западными активами провалились по причине их отсутствия», — пояснил Андрей Сыч.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По его словам, в оппозиции забыли, с кем связываются и на кого пытаются давить. Чтобы понять масштаб личности действующего президента Белоруссии стоит вспомнить его визит в Белград, когда авиация Североатлантического альянса ежедневно бомбила сербские города.

«Предполагать, что на Александра Лукашенко можно давить и манипулировать, пусть и таким ужасным способом, могут только идиоты. Выбор 9 мая для государственного переворота в том числе показывает, что у заговорщиков нет ничего святого. Попытка использовать бронетехнику, которая задействована в торжественных мероприятиях, неминуемо бы привела к жертвам среди белорусов. Это не политики, а конъюнктурщики, которые готовы идти к власти по трупам своих соотечественников. Совершенно очевидно, что Россия не оставила бы попытку государственного переворота в Белоруссии на самотек. И тут вспоминаются эшелоны бронетехники, которые стягивают к границам Донбасса. Для размытия внимания 9 мая могло начаться полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины на неподконтрольные территории», — пояснил Андрей Сыч.

Он обратил внимание, что разоблачение государственного переворота в Белоруссии стало возможно благодаря сотрудничеству спецслужб Москвы и Минска. Структуры сработали очень слаженно и профессионально. Значение Союзного государства в период нарастающей нестабильности сложно переоценить.

В Белоруссии с 9 августа периодически проходят митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.