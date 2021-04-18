МИД Сирии осудил наращивание войск США и НАТО у границ России

Дамаск, 18 апреля. Министерство иностранных дел Сирии осудило наращивание войск США и НАТО на границе с Россией. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

В ведомстве выразили уверенность, что подобные шаги являются демонстрацией вопиющего американского вмешательства в дела других стран.

«Сирия осуждает направление дополнительных вооруженных сил США и НАТО к границам России, что может создать серьезную угрозу международному миру и безопасности», — отмечается в заявлении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам. По его словам, к настоящему моменту у границ России сосредоточены 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.