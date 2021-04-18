Возбуждено дело после гибели пятерых подростков в ДТП под Ростовом

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Дело завели по факту гибели пятерых несовершеннолетних подростков в аварии в Новочеркасске, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, подростки отмечали день рождения друга, после чего именинник решил прокатить друзей по ночному городу на маминой машине. Юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего погиб вместе с четырьмя пассажирами.

Единственного выжившего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Родители погибших рассказали, что все пятеро детей были трезвы, сообщал ФАН.