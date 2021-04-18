Лыжник разбился о дерево во время марафона на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 18 апреля. Всероссийский Авачинский марафон закончился трагедией. Во время спортивного мероприятия погиб лыжник из Краснодара.

По данным источника ФАН, смертельные травмы получил 60-летний Константин С. Он вместе с еще несколькими лыжниками выезжал из поворота. Спортсмен на большой скорости вылетел с трассы и влетел в дерево. Краснодарец сильно ударился головой и скончался на месте.

Еще двое участников соревнования пострадали на том повороте. Им диагностированы переломы и ушибы