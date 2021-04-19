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Актриса Ольга Волкова назвала причину, по которой москвичи стали меньше общаться
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Шоу-бизнес

Актриса Ольга Волкова назвала причину, по которой москвичи стали меньше общаться

Актриса Ольга Волкова в беседе с ФАН посетовала, что люди, живущие в Москве, практически перестали общаться.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Ольга Волкова в беседе с ФАН посетовала, что люди, живущие в Москве, практически перестали общаться, звонить друг другу и помогать в беде.

«Я чудовищно люблю Москву и благодарна ей уже 25 лет (Ольга Волкова переехала в столицу из Санкт-Петербурга. — Прим. ФАН). Но такой огромный социальный разрыв между благополучными людьми и живущими, скажем так, ниже нормы или в норме! — воскликнула собеседница ФАН. — Потому что, если я кому-то позвоню и спрошу, как дела, а человек скажет, что у него неприятности, я буду вынуждена ему помогать».

Поэтому многие люди считают, что лучше тогда вообще никому не звонить, отметила артистка, поэтому телефоны молчат годами. Даже от коллег, с которыми она проработала много лет, нет звонков.

«Это страх ввязаться в какие-то ситуации, — развела руками Ольга Волкова. — Я не осуждаю этого, люди живут своими интересами. Но раньше как было: приезжаешь в Москву из Питера, оббегаешь 100 домов — ходишь в гости, где-то оставляют ночевать… Раньше двери были открыты, сейчас — закрыты».

Артистка добавила, что совсем не обижается на такое поведение, но ее удивляет, если, например, узнает о смерти знакомого человека из соцсетей:

«Я звоню и спрашиваю, нужна ли помощь, хоть рубль? Я знаю, что это такое в Москве, я сама похоронила мужа шесть лет назад... Это все огорчает, начинаешь думать, что, наверное, пора (это я об уходе). Хотя есть очень живые люди и интересующиеся. Когда поймаешь такого человека, вот тогда начинается sturm und drang (в переводе с немецкого языка «буря и натиск». — Прим. ФАН).

Ранее народная артистка РФ Ольга Волкова в свой 82-й день рождения в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, в каком возрасте «застряла» и как не терять радость жизни.

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