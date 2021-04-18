Представители ФСБ раскрыли подробности планировавшегося переворота в Белоруссии

Москва, 18 апреля. Подозреваемые в организации государственного переворота в Белоруссии хотели присвоить себе имущество президента Александра Лукашенко и установить «демократию по опыту Польши».

По информации Центра общественных связей ФСБ, на территории российской столицы были задержаны два организатора предполагаемого переворота в белорусском государстве — юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. Оба мужчины имели двойное гражданство Белоруссии и США.

Изначально провокаторы планировали «устранить самого главного», блокировать внутренние войска и ОМОН, а затем захватить радиостанцию и телевидение, чтобы обратиться к народу. К перевороту также хотели подключить националистов из Украины.

Как стало известно ранее, Лукашенко сообщил о задержании подозреваемых в покушении на его детей.