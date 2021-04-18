Бастрыкин потребовал доклад об аварии с пятью погибшими подростками в Новочеркасске

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Руководитель СК Александр Бастрыкин настаивает на передаче дела о смертельном ДТП с погибшими подростками его ведомству.

Глава Следственного комитета поручил региональному управлению решить этот вопрос через прокуратуру. Кроме того, Бастрыкин потребовал полный доклад по трагедии в Новочеркасске.

Согласно установленным данным, 14-летний подросток тайно взял мамину иномарку и поехал с пятью приятелями кататься по ночному городу. Юный водитель не справился с управлением, машина врезалась в дерево. Выжить удалось одному подростку. Сейчас он в коме. В момент ДТП несовершеннолетние были в трезвом состоянии, сообщал ФАН.