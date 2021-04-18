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Экономика
В Чехии оценили вероятность участия Росатома в тендере на достройку АЭС «Дукованы»
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В Чехии оценили вероятность участия Росатома в тендере на достройку АЭС «Дукованы»
pixabay.com  /  ulleo
Экономика

В Чехии оценили вероятность участия Росатома в тендере на достройку АЭС «Дукованы»

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 13:32
Участие госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии маловероятно. Об этом заявил вице-премьер страны Карел Гавличек.

Прага, 18 апреля. Участие госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии маловероятно. Об этом заявил вице-премьер страны Карел Гавличек.

По его словам, чешское правительство вряд ли допустит российскую госкорпорацию к участию в тендере. Соответствующее решение кабмина Чехии ожидается в ближайшие дни.

Причиной возможного отказа стали выяснения обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии в 2014 году, к которому, как считают власти республики, причастны спецслужбы РФ.

«Происходящие события, конечно же, могут повлиять на тендер. Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия», — заверил Гавличек.

Глава МИД страны на экстренной пресс-конференции заявил о принятом решении выслать всех сотрудников российского посольства в Праге. По его словам, чешские спецслужбы определили их как офицеров спецслужб России. Отмечалось, что 18 российских дипломатов должны покинуть территорию Чехии в течение 48 часов.

росатом чехия тендер АЭС "Дукованы"
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