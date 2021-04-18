Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров

Киев, 18 апреля. Предложение выдворить с российской территории несколько сотен тысяч трудовых мигрантов вызвало озабоченность на Украине, пишет «ПолитПазл».

Несколько лет назад российские власти сообщили, что трудовым мигрантам, превысившим срок пребывания в России, придется вернуться на родину. В этом списке оказались и 152 тысячи украинцев. Они должны покинуть страну до 15 июня. В противном случае в отношении нарушителей миграционных законов будут применяться жесткие санкции, предусматривающие трехлетний запрет на въезд. Такой исход событий привлек внимание украинских СМИ. Первыми отозвались журналисты из «Страна.ua».

Заявление вызвало резонанс в украинском обществе. Ведь совсем недавно, 4 апреля, появилась информация о разработке законопроекта в МВД РФ, позволяющего иностранцам легально работать на территории России. Украинские аналитики задали соответствующий вопрос, будет ли принят этот закон до 15 июня.

«Если да, то зачем сегодня выступил с жестким заявлением о готовящихся депортациях замглавы МВД?» — недоумевают украинские журналисты.

При этом иностранные эксперты обозначили сразу три вероятные причины такого развития событий. Во-первых, миграционная политика в РФ могла просто неожиданно поменять курс и снисхождения для нарушителей больше не будет. Вторая версия — подобным образом незаконных мигрантов поторапливают с легализацией деятельности. Также указывается возможность использования этой ситуации для привлечения новых граждан среди тех самых 152 тысяч выходцев из Украины.

Ранее сообщалось, какой нормативный акт будет регулировать порядок депортации из России иностранных граждан и лиц без гражданства.