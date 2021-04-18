ВОЗ прокомментировала ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в мире

Москва, 18 апреля. Эксперты из Всемирной Организации Здравоохранения обеспокоены возобновившимся увеличением числа новых случаев коронавирусом в мире.

В данный момент наблюдается тенденция на рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса. В течение семи недель организация фиксирует рост новых случаев COVID-19. Кроме того за последний месяц значительно увеличилось число летальных исходов, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — цитирует ее ТАСС.

Организация Здравоохранения по-прежнему рекомендует людям уделять максимальное внимание оценке рисков во время путешествий куда-либо. Также им стоит помнить о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Российские медики за сутки выявили 8632 случая коронавируса в 83 регионах страны. При этом у 12,7% новых пациентов не было клинических проявлений инфекции.