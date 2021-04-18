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Пользователи Сети из США поставили под сомнение антироссийскую политику Байдена
Global Look Press  /  Biden Transition via CNP
Политика

Пользователи Сети из США поставили под сомнение антироссийскую политику Байдена

Американское издание опубликовало материал, посвященный новым санкциям США против России. Пользователи Сети считают, что у Америки есть более серьезные проблемы.

Вашингтон, 18 апреля. Американское издание опубликовало материал, посвященный новым санкциям США против России. Пользователи Сети считают, что у Америки есть более серьезные проблемы.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден недавно утвердил документ, предусматривающий введение новых ограничений в отношении некоторых граждан РФ и организаций. Белый дом также решил выслать из страны десять сотрудников российского дипломатического представительства.

Авторы материала о санкциях проанализировали недавний разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого американский лидер пригласил своего коллегу на личную встречу. Журналисты считают, что такие переговоры якобы больше нужны Москве, а не Вашингтону.

Global Look Press  / Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Пользователи Сети сомневаются в том, что так называемая угроза для их страны исходит от россиян. Один из американцев предположил, что властям США выгодно сотрудничать с РФ.

«Если им надо защищаться от России, конечно, они могли бы создать большую армию и укомплектовать ее превосходными войсками, но они этого не делают. Они этого не делают, потому что ведут бизнес с Россией и не видят угрозы российского вторжения», — считает юзер под ником Peter Zych.

Комментатор Stephen Carrol выразил надежду, что Москва и Пекин не станут вводить ограничения против американских облигаций, поскольку это может быть губительно для США.

«Угроза состоит в том, что они становятся более влиятельными на международной арене, а мы — менее влиятельными, и это имеет последствия для нас», — написал еще один пользователь.

Как стало известно ранее, США могут расширить санкции против российских долговых бумаг.

санкции россия сша байден
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