Игорь Николаев стал новым членом жюри шоу «Точь-в-точь»

Москва, 18 апреля. Певец Игорь Николаев стал новым членом жюри программы «Точь-в-точь», заменив актера Максима Аверина. Звезда сериала «Склифосовский» по каким-то причинам отсутствовал на съемках.

Ведущий программы Александр Олешко заявил, что у музыканта состоялась премьера в качестве члена жюри на телепроекте.

«Хотя, если честно, Игорь, есть опасения, что сейчас сорвет волосы, усы. И это обнаружится хорошо загримированный Максим Аверин. Тут всякое бывало. Вы все-таки на его месте сегодня», — пошутил телеведущий в программе.

Максим Аверин считается одним из самых суровых судей на телешоу. Он не стесняется в выражениях, делясь впечатлениями о выступлениях участников шоу. Нередко из уст звезды театра и кино летят дерзкие высказывания в адрес коллег.

Например, он резко прокомментировал номер музыканта Мити Фомина, который воплотил на сцене шоу образ лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Артист исполнил хит «Хару Мамбуру» и сорвал шквал аплодисментов. Но Аверину выступление не понравилось, он посчитал, что номер «никакой».