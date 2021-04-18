Американский сенатор в своем поздравлении ВВС США опубликовала снимок российских Су-34

Вашингтон, 18 апреля. Сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила военных с 73-й годовщиной со дня образования Командования резерва ВВС США фотографией российских истребителей Су-34.

Пост-поздравление американский политик разместила в Twitter. В своем обращении она сообщает, что благодарна всем резервистам, которые постоянно готовы служить Соединенным Штатам.

The image showing Russian Su-34 jets, was used by Sen. @cindyhydesmith to wish @USAFReserve Command a happy birthday, a picture of things to come when the American empire has fallen.

https://t.co/YBY12ofsT3 pic.twitter.com/XnUDkC5wXH — Mats ☮ Nilsson (@mazzenilsson) April 15, 2021

После того как под постом начали появляться комментарии с уточнением, что это российские самолеты, а не американские, Хайд-Смит удалила этот пост. Однако пользователи уже успели сделать скриншоты поздравления.

Доктор военных наук в Королевском колледже в Лондоне Роб Ли подчеркнул, что пост политика является частью «национального времяпрепровождения граждан США, ошибочно принимающих российское оружие за американское». Аналитик напомнил, что в осенью 2020 года предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании изображение российских самолетов МиГ-29 и автомата Калашникова. Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года конгрессмен и ветеран Брайан Маст поздравил с днем рождения ВМС США фотографией ракетного крейсера ВМФ России «Петр Великий».