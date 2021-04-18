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Американский сенатор в своем поздравлении ВВС США опубликовала снимок российских Су-34
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин
Армия

Американский сенатор в своем поздравлении ВВС США опубликовала снимок российских Су-34

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 13:16
Сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила военных с 73-й годовщиной со дня образования Командования резерва ВВС США фотографией российских истребителей Су-34.

Вашингтон, 18 апреля. Сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила военных с 73-й годовщиной со дня образования Командования резерва ВВС США фотографией российских истребителей Су-34.

Пост-поздравление американский политик разместила в Twitter. В своем обращении она сообщает, что благодарна всем резервистам, которые постоянно готовы служить Соединенным Штатам.

После того как под постом начали появляться комментарии с уточнением, что это российские самолеты, а не американские, Хайд-Смит удалила этот пост. Однако пользователи уже успели сделать скриншоты поздравления.

Доктор военных наук в Королевском колледже в Лондоне Роб Ли подчеркнул, что пост политика является частью «национального времяпрепровождения граждан США, ошибочно принимающих российское оружие за американское». Аналитик напомнил, что в осенью 2020 года предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании изображение российских самолетов МиГ-29 и автомата Калашникова. Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года конгрессмен и ветеран Брайан Маст поздравил с днем рождения ВМС США фотографией ракетного крейсера ВМФ России «Петр Великий».

сша су-34 ввс сша
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