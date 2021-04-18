Мужчина погиб под колесами служебного автобуса под Архангельском

Архангельск, 18 апреля. Смертельное ДТП произошло в районе поселка Пирсы на первом километре автомобильной дороги М-8 Холмогоры — подъезд к городу Северодвинск.

Предварительно установлено, что водитель служебного автобуса ПАЗ, принадлежащего одному из предприятий Архангельска, сбил пешехода. Потерпевший скончался на месте от тяжелых травм.

Мужчина двигался навстречу автобусу по проезжей части. Авария случилась поздним вечером, на улице было темно, а на одежде гражданина отсутствовали светоотражающие элементы.



Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и принять процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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