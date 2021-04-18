Музей Победы подготовил уникальный онлайн-сюжет к 130-летию винтовки Мосина

Москва, 18 апреля. Столичный Музей Победы готов представить онлайн-сюжет об истории известной винтовки Мосина, которая была принята на вооружение Русской императорской армии 130 лет назад.

Как отметил историк музея Александр Михайлов, изначальная версия винтовки, разработанная оружейником Сергеем Мосиным, была изменена в советский период. Сначала на вооружении Красной армии осталась только драгунская разновидность винтовки, а в период Великой Отечественной войны использовался снайперский вариант этого оружия.

В онлайн-сюжете Музея Победы можно будет увидеть образцы винтовки, которые ранее не демонстрировались широкой публике. Также зрители получат возможность «побывать» в оружейном хранилище музея, узнают, почему «мосинка» называется трехлинейным оружием.

Онлайн-сюжет о винтовке Мосина размещен на официальном сайте Музея Победы.

Ранее сообщалось, что житель Ненецкого автономного округа нашел винтовку Мосина в сугробе.