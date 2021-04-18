В Мордовии преобразился обшитый металлопрофилем памятник

Саранск, 18 апреля. Ставший известным на всю страну памятник фронтовикам в селе Спасские Мурзы Ардатовского района Мордовии готов встречать праздник Великой Победы. Обшитый металлопрофилем мемориал отреставрирован.

Новость о неудачном преображении «Алеши» пролетела по федеральным СМИ еще полтора года назад. Сельский глава затеял ремонт и, взвесив все «за» и «против», обшил его профилированным листом. Однако «знатоки» строительного дела увидели на фото сайдинг.

«Памятник разрушался из-за снега и дождя. Я советовался с жителями, они поддержали. Сделали ремонт на 45 тысяч рублей. Стройматериалы я взял в кредит в магазине. После репортажей по федеральным каналам на меня вышли люди, которые помогли оплатить долг. Деньги мне прислали из Санкт-Петербурга, Москвы, Башкирии», — рассказал ФАН глава Луньгинско-Майданского сельского поселения Евгений Локотков.

Федеральное агентство новостей / Евгений Локотков

Руководством республики было решено помочь отреставрировать мемориал. На новый ремонт региональный минкульт выделил 173 тысячи рублей.

«Оштукатурили, покрыли его «серебрянкой». Памятник теперь мне кажется «лысым». К маю заново придется покрасить. Кому это делать? Не знаю, тушить ли мне пожары или бежать за краской. Вот обшили металлопрофилем, и простоял бы он еще 15 лет. Это не только мое мнение, но и местных жителей. Все были довольны. Нет, так «прославили» на всю страну и лишних забот добавили», — не разделяет мнение архитектурных критиков собеседник.

Композицию дополняет памятная доска с именами погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Спасские Мурзы и «Орден Славы». Совсем скоро здесь появится табличка с именами 60 уроженцев соседней деревни Анютино, которой на карте Мордовии нет уже более 10 лет.

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