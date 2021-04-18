Ансамбль песни и пляски ВДВ поздравил крымчан с 76-й годовщиной Великой Победы

Симферополь, 18 апреля. Военный ансамбль приехал по приглашению жителей Крыма и провел два концерта, посвященные годовщине освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Артисты военного танцевального коллектива и оркестра струнных и духовых инструментов провели два концерта 16 и 17 апреля в Керчи и Симферополе, продемонстрировав высокий уровень своего творческого мастерства.

«Наша новая концертная программа называется «Поклонимся великим тем годам» и посвящена она 76-й годовщине Великой Победы», – рассказал руководитель коллектива подполковник Владислав Твердый.

Военных артистов тепло встретили жители городов и долгое время не отпускали их со сцены, подтвердив шквалом аплодисментов их высокий профессиональный уровень. Завтра у военного ансамбля будут новые выступления в гарнизонах ВДВ по всей стране, где их с нетерпением ждут воины «крылатой гвардии».

Ранее стало известно, что в парадах ко Дню Победы примут участие более 24 тысяч военнослужащих Западного военного округа.